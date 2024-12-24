MacBook Pro на М5 будет гораздо мощнее текущего

Сегодня появилась информация о том, что процессор M5 от компании Apple, который должны представить уже в следующем году, будет обеспечивать повышенную производительность как в вычислительных задачах, так и в графике по сравнению с чипами серии M4. Примечательно, что этот процессор останется на 3-нм техпроцессе, но Apple перейдёт на усовершенствованный процесс производства, так что пользователи могут ожидать прироста энергоэффективности в ближайшем будущем. Соответственно, данное улучшение скажется на увеличении времени автономной работы будущих моделей MacBook Pro и MacBook Air. Также инсайдеры заявили, что iPad Pro с чипом M5 выйдет ближе к концу следующего года, а не весной, как предполагалось ранее, плюс помимо iPad Pro чип M5 будет представлен в новых MacBook Pro, которые покажут в ноябре или октябре 2025 года.

При этом MacBook Air с M5, вероятно, будут анонсированы в первой половине 2026 года, тогда как данных про апдейт Mac mini пока что нет. Но можно сказать, что производитель активно работает в этом направлении, выпуская всё больше и больше интересных решений на новых процессорах с достаточно высокой производительностью как в рабочих задачах, так и в играх. Это важное преимущество для многих потенциальных покупателей, потому что сейчас компьютеры производителя уже не ощущаются просто рабочими станциями — на них вполне можно играть в тяжёлые игры, получая от этого процесса море удовольствия. Вопрос будет только в цене новинок.
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