MacBook Pro на M5 выпустят под конец 2025 года

Apple готовит масштабное обновление всей линейки Mac в этом году, представив новые чипы M5. В течение последних месяцев шли споры о том, выпустит ли компания новый iPad Pro с OLED-дисплеем и чипом M5 в привычные сроки, но, согласно последним отчётам инсайдеров, премиальный планшет Apple придётся подождать. Авторитетный аналитик сообщил, что дебют M5-чипа состоится сначала в MacBook Pro, а затем уже дойдёт до iPad Pro. Ранее сообщалось, что Apple начала массовое производство M5 для будущих устройств, включая iPad Pro, но запасы сначала отправят в ноутбуки. Стоит сказать, что новые MacBook Pro с M5 внешне останутся практически неизменными по сравнению с текущими моделями, так как ключевым обновлением станет именно процессор. Новый чип обеспечит заметный прирост вычислительной и графической мощности, как это было во всех предыдущих поколениях на самом деле.

Также в отчёте аналитиков говорится, что компания планирует обновить Mac mini в новом дизайне, а возможно, и iMac, оснастив их чипом M5. Вероятно, все обновления состоятся одновременно в четвёртом квартале 2025 года, в соответствии с привычным графиком выпуска продуктов. Что касается iPad Pro, планшет, скорее всего, останется на чипе M4 до конца 2025 года или начала 2026 года. В этом году редизайн iPad Pro не планируется, так как Apple уже обновила устройство, сделав его ультратонким. Если компания решит выпустить iPad Pro с M5 раньше, это станет отклонением от привычного графика, а Apple обычно его придерживается.