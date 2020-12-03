MacBook Pro на базе Apple M2 выйдет в следующем году

Компания Apple официально выпустил свой новый чипсет M1 на базе ARM и три новых устройства Mac - MacBook Air, MacBook Pro и Mac Mini. Этим компания официально начала переход от Intel к собственному Apple Silicon на базе ARM. Отзывы новых устройств Mac на базе M1 довольно хорошие, благодаря хорошей производительности и увеличенному времени автономной работы. Теперь появились слухи о новом, более мощном чипсете компании для устройств Mac - Apple M2.

По факту компания Apple еще не подтвердила это, но в нескольких отчетах в сети, намекают что, вскоре компания выпустит новые MacBook и iMac с более мощным процессором Apple Silicon с названием M2, который будет изготовлен по 5-нм техпроцессу. Также по слухам, компания представит новые 13-дюймовые MacBook Pro и 16-дюймовые MacBook Pro на том же чипсете в начале 2021 года.
Комментарии и отзывы MacBook Pro
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