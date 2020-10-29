MacBook Pro не получит ARM-процессор

В этом году компания Apple официально заявила о том, что она планирует полностью отказаться от процессоров компании Intel в пользу процессоров своего собственного производства. Конечно, компания на самом деле не будет производить процессоры сама, для этого у нее есть партнеры, но вот разработкой ARM-процессоров инженеры Apple действительно занимаются. Вот только разработка идет не так быстро, как хотелось бы, особенно если учитывать тот факт, что производитель в этом году не планирует представлять MacBook Pro на новом процессоре. Вероятно, это случится уже в следующем году, может даже под конец 2021 года. Говорить об этом пока что рано, но мы бы не советовали ждать MacBook Pro на ARM-процессоре в этом году, шансов на такой релиз просто нет.