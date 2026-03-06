Ноутбук Lenovo получит память LPCAMM2

На фоне дефицита памяти производители компьютеров начали искать альтернативных поставщиков этого всё более редкого и дорогого ресурса. На этом фоне Lenovo уже начала использовать память китайского производителя CXMT в некоторых моделях ноутбуков. Кроме того, компания официально расширяет применение стандарта LPCAMM2 в массовых ноутбуках после его дебюта в ThinkPad P1 Gen 7 в 2024 году. LPCAMM2 представляет собой новый формат памяти, который сочетает производительность LPDDR5X с возможностью обновления, характерной для обычных модулей SODIMM. Одним из первых потребительских устройств Lenovo с такой памятью, вероятно, станет ThinkBook 16+. Ноутбук предлагает до 32 ГБ памяти LPDDR5X-8533 и работает на базе процессора Intel Core Ultra X7 385H со встроенной графикой Arc B390, при этом используются первые модули памяти CXMT.

В конце прошлого года CXMT представила модули памяти DDR5-8000 и LPDDR5X-10667 на выставке China International Semiconductor Expo 2025. Это развитие, вероятно, подтолкнуло многих производителей компьютеров искать альтернативу традиционным поставщикам вроде SK Hynix, Samsung и Micron, чьи поставки сейчас сильно ограничены из-за приоритета заказов для ускорителей искусственного интеллекта. Сообщается, что даже Apple рассматривает возможность сотрудничества с китайскими производителями полупроводников CXMT и YMTC для будущей серии iPhone 18. Так что вскоре дефицит памяти может немного угаснуть.
Представлен ноутбук ASUS ProArt PX13 на Ryzen AI Max+ 395…
Компания ASUS пополнила ассортимент ноутбуков обновленной моделью ProArt PX13, которая основана на 16-яде…
Apple заметно сократила рекламный бюджет Vision Pro…
Первое поколение Apple Vision Pro столкнулось с крайне прохладным приёмом из-за откровенно завышенной цен…
Lenovo представила умного робота с ИИ…
Компания Lenovo на выставке Mobile World Congress представила два концептуальных десктопных устройства дл…
Обзор и тесты iRU Tactio 15PHC. Выбираем ноутбук для работы …
Серия ноутбуков iRU Tactio 15PHC подходит для учебы, работы и развлечения, сочетая в себе функциональност…
Ноутбук Lenovo Xiaoxin Pro 16 GT 2026 получит версию на Core…
Компания Lenovo объявила, что в марте выйдет новая версия ноутбука Xiaoxin Pro 16 GT 2026 AI Yuanqi Editi…
Microsoft передумала внедрять ИИ в Windows 11…
Если вам надоело, что Microsoft навязывает свои ИИ-функции вроде Copilot и Recall во все подряд продукты,…
Представлен игровой планшет Lenovo Legion Tab 2026 …
Компания Lenovo объявила о выпуске нового игрового планшета Legion Tab (8.8″, 5), который основан на топо…
Представлен игровой ноутбук ASUS TUF Gaming A14 FA401GM…
Компания ASUS пополнила ассортимент игровых ноутбуков моделями TUF Gaming A14 FA401GM и A14 FA401EA, кото…
Обзор и тесты iRU Tactio 15PHC. Выбираем ноутбук для работы и учебы в 2026Обзор и тесты iRU Tactio 15PHC. Выбираем ноутбук для работы и учебы в 2026
AORUS MASTER 16 AM6H обзор и тест ноутбука с Core Ultra 9 275HX и GeForce RTX 5080AORUS MASTER 16 AM6H обзор и тест ноутбука с Core Ultra 9 275HX и GeForce RTX 5080
Обзор CHUWI UBOX CWI604. Мини ПК для учебы, работы и даже игр с AMD Ryzen 5 6600HОбзор CHUWI UBOX CWI604. Мини ПК для учебы, работы и даже игр с AMD Ryzen 5 6600H
Обзор Thermaltake Massive Extreme. Тесты охлаждающей подставки для игрового ноутбукаОбзор Thermaltake Massive Extreme. Тесты охлаждающей подставки для игрового ноутбука
GIGABYTE AERO X16 EG61H Copilot обзор и тесты ноутбука с GeForce RTX 5070GIGABYTE AERO X16 EG61H Copilot обзор и тесты ноутбука с GeForce RTX 5070
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2026
© MegaObzor