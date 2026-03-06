Ноутбук Lenovo получит память LPCAMM2

На фоне дефицита памяти производители компьютеров начали искать альтернативных поставщиков этого всё более редкого и дорогого ресурса. На этом фоне Lenovo уже начала использовать память китайского производителя CXMT в некоторых моделях ноутбуков. Кроме того, компания официально расширяет применение стандарта LPCAMM2 в массовых ноутбуках после его дебюта в ThinkPad P1 Gen 7 в 2024 году. LPCAMM2 представляет собой новый формат памяти, который сочетает производительность LPDDR5X с возможностью обновления, характерной для обычных модулей SODIMM. Одним из первых потребительских устройств Lenovo с такой памятью, вероятно, станет ThinkBook 16+. Ноутбук предлагает до 32 ГБ памяти LPDDR5X-8533 и работает на базе процессора Intel Core Ultra X7 385H со встроенной графикой Arc B390, при этом используются первые модули памяти CXMT.

В конце прошлого года CXMT представила модули памяти DDR5-8000 и LPDDR5X-10667 на выставке China International Semiconductor Expo 2025. Это развитие, вероятно, подтолкнуло многих производителей компьютеров искать альтернативу традиционным поставщикам вроде SK Hynix, Samsung и Micron, чьи поставки сейчас сильно ограничены из-за приоритета заказов для ускорителей искусственного интеллекта. Сообщается, что даже Apple рассматривает возможность сотрудничества с китайскими производителями полупроводников CXMT и YMTC для будущей серии iPhone 18. Так что вскоре дефицит памяти может немного угаснуть.