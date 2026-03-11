Ноутбук Acer Go 16 на Core 5 210H оценили в 595 долларов

Компания Acer пополнила ассортимент ноутбуков моделью Go 16, которая основана на 8-ядерном 12-поточном процессоре Intel Core 5 210H с тактовой частотой до 4,8 ГГц. Новинку также оснастили 16 ГБ ОЗУ LPDDR5-5200, твердотельным накопителем с интерфейсом PCIe Gen4 вместимостью 1 ТБ, системой охлаждения с двумя вентиляторами и двумя тепловыми трубками, 16-дюймовым экраном с разрешением Full HD и 45% покрытием цветовой палитры NTSC, клавиатурой с подсветкой, HD-веб-камерой с физической шторкой, батареей ёмкостью 65 Втч, автономностью до 10 часов, корпусом толщиной 17,9 мм и массой 1,81 кг, адаптерами беспроводной связи Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2, одним портом USB-C и тремя USB-A, интерфейсом HDMI 1.4, разъёмом RJ45, ридером карт microSD и 3,5-мм гнездом для наушников. Цена ноутбука на дебютном китайском рынке составляет эквивалент 595 долларов.