MacBook Pro получит до 192 ГБ ОЗУ

Только-только появились первые инсайды по процессорам, которые должны в ближайшем будущем появиться в ноутбуках MacBook Pro нового поколения, как инсайдеры вновь порадовали нас интересными данными. Как оказалось, в ноутбуках нового поколения производитель планирует использовать новые чипы оперативной памяти, которые позволяют существенно увеличить ОЗУ даже в базовой модели. Но, вероятно, в базовой комплектации ноутбук всё же получит 16 ГБ оперативной памяти, тогда как в топовой, вероятно, появится возможность использовать до 192 ГБ оперативной памяти. И хотя сейчас это кажется чрезмерным, на самом деле многие специалисты нуждаются в большем объёме оперативной памяти, чтобы работать с комфортом над различными задачами.

Например, такой объём оперативной памяти при монтаже позволяет держать в ОЗУ тонну контента, который затем отправляется на монтаж. В этом случае процесс обработки контента происходит куда быстрее, так что чем больше оперативной памяти будет у ноутбука, тем лучше. Дополнительно хотелось бы сказать, что эта новость говорит нам о скором апгрейде Mac Pro. Ведь если производитель смог реализовать такой внушительный объём оперативной памяти в ноутбуке, то никто не мешает ему сделать то же самое, только уже в настольных компьютерах. Вероятно, в ближайшем будущем производитель вовсе откажется от 8 ГБ оперативной памяти, которая сейчас является базовой, что, в свою очередь, приведёт к повышению цен на ноутбуки и компьютеры.
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