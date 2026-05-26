MacBook Pro получит испарительную камеру

В текущем и предыдущем поколениях MacBook Pro на чипах серии Apple Silicon для отвода тепла используется одиночная тепловая трубка, и в целом такая система справляется с задачей довольно посредственно, особенно с учётом того, что температура чипов не всегда остаётся на комфортном уровне. При этом сами процессоры становились всё мощнее, а система охлаждения практически не менялась, что выглядит довольно странно. Теперь же инсайдер утверждает, что обновлённые 14-дюймовые и 16-дюймовые MacBook Pro на базе M6 получат давно ожидаемое улучшение. Поскольку новые портативные Mac, по сообщениям, станут тоньше, использование испарительной камеры выглядит логичным шагом, так как такие системы охлаждения часто применяются в компактных устройствах для более эффективного рассеивания тепла.

Однако ожидается, что не все версии M6 MacBook Pro получат такое решение — базовая модель, предположительно, сохранит прежнюю конструкцию и mini-LED экран. Согласно слухам, испарительная камера должна охватывать не только чипы M6 Pro и M6 Max, но и всю плату целиком, чтобы улучшить общий теплоотвод. Дополнительно ожидается изменение конструкции вентилятора и его лопастей, чтобы ускорить отвод горячего воздуха из корпуса. В сочетании с испарительной камерой это должно заметно снизить температуры и уменьшить троттлинг при длительных нагрузках, позволяя процессору и графическому ускорителю дольше работать на высоких частотах. Вопрос только в цене всего этого.
