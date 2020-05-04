MacBook Pro получит уникальный процессор

На просторах интернета появилась информация о том, что компания Apple договорилась с Intel о производстве уникального процессора, которым будет комплектоваться новый MacBook Pro. Информация о данном процессоре просочилась в интернет, но дело в том, что пока что такого процессора у Intel нет — ни среди тех моделей, которые уже были представлены, ни среди тех, которые компания планирует представить в будущем. Ведь у Intel только прошла презентация, в ходе которой разработчики рассказали обо всех моделях, которые будут отправлены в продажу в самое ближайшее время. Видимо, в Apple решили создать какой-то уникальный процессор с преимуществами, которых нет у других брендов, дабы закрепить за свой господство на рынке ноутбуков. Ждем релиза новинки.