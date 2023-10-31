MacBook Pro с тачбаром официально ушёл на покой

Когда-то очень давно, хотя бы это уже многие забыли, компания Apple выпускала ноутбуки с диагональю 13 дюймов, делая упор на относительную компактность и прочие преимущества, связанные с меньшими размерами портативных компьютеров. И, например, одним из самых интересных ноутбуков в данном формате являлся последний MacBook Pro, который получил специальную сенсорную панель над клавиатурой, благодаря чему пользователь мог кастомизировать различные кнопки, управлять переключателями и многое другое. Но теперь компания от данного ноутбука полностью отказалась, потому что в нём нет никакой необходимости. Те пользователи, которые хотят получить производительные ноутбук, совершенно спокойно купят модель 14 дюймов, а те, кому нужен компактный ноутбук, купят MacBook Air.

Специалисты, которые изучают данное направление, считают, что данный эксперимент является самым неоднозначным за всю историю компании Apple. Дело в том, что изначально всем казалось, что данная сенсорная панель над рядом клавиш будет иметь невероятный успех у пользователей, так как обычные кнопки нельзя переназначить без специального софта, а здесь можно было устанавливать любые макросы, настраивать различные дополнительные действия и всё в таком духе. Но на деле оказалось, что пользоваться сенсорной панелью просто невозможно — пользователи промахивались под клавишам, использовать эту панель вслепую было невозможно, так что нововведение получилось крайне неудачным. И теперь от него отказались.
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