MacBook на базе Apple Silicon представят 17 ноября

Apple готовится представить MacBook с процессором Apple Silicon на архитектуре ARM в следующем месяце, а именно 17 ноября. Компания объявила, что перейдет от Intel к собственным кремниевым кристаллам еще в июне во время WWDC. Однако единственное реальное оборудование, представленное в тот день, - это набор инструментов Developer Transition Toolkit на базе Mac mini на базе Apple A12Z Bionic.

Ожидается, что в ноябре компания Apple покажет 13-дюймовые MacBook Air и MacBook Pro на базе Apple Silicon. А в первом квартале 2021 года компания представит 14-дюймовые и 16-дюймовые MacBook с собственным чипом. Также на мероприятии могут быть представлены первые накладные наушники Apple AirPods Studio. Они будут доступны в двух версиях: спортивной за $ 350 и премиальной модели за $ 600.