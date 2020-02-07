MacBook на процессоре AMD

Компания Apple планирует использовать в своих новых ноутбуках гибридные процессоры компании AMD, в основе которых лежит еще и графика RDNA 2. Стоит сказать, что на текущий момент компания Apple во всех своих ноутбуках использует исключительно процессоры компании Intel, тогда как дискретная графика от AMD поддерживается. Теперь, видимо, производитель решил исправить ситуацию и посмотреть в сторону новых мобильных процессоров от AMD, которые действительно хорошо себя зарекомендовали и справляются с обработкой информации даже лучше, чем конкуренты. Вопрос только в том, будут ли данные процессоры настолько же надежными, как и Intel, ведь ноутбуки Apple покупают профессионалы и им хочется не только мощности, но и уверенности.