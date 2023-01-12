MacBook получит сенсорный экран уже скоро

Когда-то давно, лет пять назад, а может даже больше, некоторые производители ноутбуков приняли достаточно странное решение — они решили, что ноутбукам нужен сенсорный экран. И вместо того, чтобы улучшать дизайн, охлаждение или производительность, крупные компании начали выпускать ноутбуки с сенсорными дисплеями, которые стоили слишком дорого и не пользовались почти никаким спросом. Просто потому, что провести мышкой и нажать на кнопку быстрее и удобнее, чем вытягивать руку и нажимать на экран пальцем, оставляя следы. Вскоре крупные компании почти полностью отказались от идеи выпускать подобного рода ноутбуки, так что сейчас на рынке есть около десяти моделей, но не более того. И вдруг инсайдеры заявляют, что Apple хочет вернуть сенсорные экраны — они появятся в MacBook.

На самом деле мы крайне скептически относимся к этой идее по той причине, что никто в здравом уме не будет реализовывать совершенно ненужную функцию в ноутбуке, который на текущий момент можно смело назвать лучшим на рынке. Производителю просто нет смысла интегрировать в ноутбук сенсорный дисплей — пользователи в этом не нуждаются, у них нет необходимости покупать ноутбук с сенсорным экраном и было бы крайне странно создавать гаджет, который аудитории не нужен. Впрочем, компания Apple уже неоднократно создавала то, что пользователям было не нужно, и эти продукты вскоре покоряли рынок, так что как говорить точно мы пока что не можем. Но новость очень интересная — такого от Apple никто не ожидал.
Игровой ноутбук Redmi G Pro подешевел на $420…
Компания Xiaomi снизила цену на игровой ноутбук Redmi G Pro, который вышел в Китае в начале этого месяца.…
Apple отправила в продажу новый MacBook Air…
Появилась весьма интересная информация о том, что компания Apple отправила в продажу ноутбуки MacBook Air…
Ноутбук ASUS ProArt StudioBook 16 получил поддержку 3D без о…
Компания ASUS пополнила ассортимент ноутбуков моделями ProArt StudioBook 16 и VivoBook Pro 16X, которые п…
Ноутбук Tecno Megabook T1 представили в России …
Компания Tecno объявила о скором начале российских продаж своего первого ноутбука Megabook T1. Цена и точ…
Plugable представила мощную док-станцию TBT4-UDZ…
У современных ноутбуков имеются внушительные проблемы с подключением чего-либо из-за крайне небольшого ко…
Обзор Thunderobot 911 Plus X. Игровой ноутбук на 17,3" с 305…
Тематика игровых ноутбуков всегда интересна, в особенности, если речь идет о 17,3-дюймовых решениях, кото…
Ноутбук MSI Prestige 16 Studio получил 165-Гц экран Mini-LED…
Компания MSI пополнила ассортимент мобильных рабочих станций моделью MSI Prestige 16 Studio (A13), котора…
Представлен защищенный ноутбук Samsung Galaxy Book 2 Go …
Компания Samsung пополнила ассортимент ноутбуков моделью Galaxy Book 2 Go, которая получила защиту от уда…
Обзор realme book RMNB 1002. Доступный ультрабук c быстрой зарядкой и 2K экраномОбзор realme book RMNB 1002. Доступный ультрабук c быстрой зарядкой и 2K экраном
Обзор Acer Aspire Vero AV15-51-58JC. Тесты экологичного ноутбукаОбзор Acer Aspire Vero AV15-51-58JC. Тесты экологичного ноутбука
Обзор Thunderobot 911 Plus X. Игровой ноутбук на 17,3Обзор Thunderobot 911 Plus X. Игровой ноутбук на 17,3" с 3050 Ti за вменяемый ценник
Обзор Honor MagicBook 16. Идеальный лэптоп для работы?Обзор Honor MagicBook 16. Идеальный лэптоп для работы?
Обзор Predator Triton 500 SE (PT516-51s-953W). Игровой ноутбук с Core i9-11900H и RTX 3080Обзор Predator Triton 500 SE (PT516-51s-953W). Игровой ноутбук с Core i9-11900H и RTX 3080
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2023
© MegaObzor