MacBook получит сенсорный экран уже скоро

Когда-то давно, лет пять назад, а может даже больше, некоторые производители ноутбуков приняли достаточно странное решение — они решили, что ноутбукам нужен сенсорный экран. И вместо того, чтобы улучшать дизайн, охлаждение или производительность, крупные компании начали выпускать ноутбуки с сенсорными дисплеями, которые стоили слишком дорого и не пользовались почти никаким спросом. Просто потому, что провести мышкой и нажать на кнопку быстрее и удобнее, чем вытягивать руку и нажимать на экран пальцем, оставляя следы. Вскоре крупные компании почти полностью отказались от идеи выпускать подобного рода ноутбуки, так что сейчас на рынке есть около десяти моделей, но не более того. И вдруг инсайдеры заявляют, что Apple хочет вернуть сенсорные экраны — они появятся в MacBook.

На самом деле мы крайне скептически относимся к этой идее по той причине, что никто в здравом уме не будет реализовывать совершенно ненужную функцию в ноутбуке, который на текущий момент можно смело назвать лучшим на рынке. Производителю просто нет смысла интегрировать в ноутбук сенсорный дисплей — пользователи в этом не нуждаются, у них нет необходимости покупать ноутбук с сенсорным экраном и было бы крайне странно создавать гаджет, который аудитории не нужен. Впрочем, компания Apple уже неоднократно создавала то, что пользователям было не нужно, и эти продукты вскоре покоряли рынок, так что как говорить точно мы пока что не можем. Но новость очень интересная — такого от Apple никто не ожидал.