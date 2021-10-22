Мадхав Шет становится президентом Realme International

Мадхав Шет, вице-президент Realme и глава бренда в Индии, Европе и Латинской Америке, получил новую должность в компании. В настоящее время он является президентом международного бизнес-подразделения Realme - подразделения, специально созданного для оптимизации и интеграции зарубежных предприятий с целью предоставления более качественных продуктов и услуг.

В отчете указано, что Шет будет продолжать отчитываться перед Скай Ли, основателем и генеральным директором компании, но теперь его обязанностями будут бизнес-операции Realme. Он является частью бренда с момента его основания в 2018 году, и под своим руководством он привел индийские и европейские команды к постоянному увеличению продаж. В сообщении СМИ Шет представлен как «бывший генеральный директор Realme в Индии, Европе и Латинской Америке», но не уточняется, будет ли кто-то еще председательствовать в этих организациях, или они будут преобразованы в новое бизнес-подразделение.