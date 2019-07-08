Магнитно-планарные наушники Meze Audio Empyrean

Вес наушников удалось уменьшить путем равномерного распределения элементов магнитной системы. Лёгкий корпус изготовлен из алюминия и углепластика. Акустическая алюминиевая решётка сделана из цельного фрагмента алюминия с применением высокоточной лазерной резки. Запатентованная конструкция кожаного оголовья с дополнительными боковыми крыльями обеспечивает увеличенную площадь контакта с головой пользователя, что позволяет рассеять точки давления и делает ношение Empyrean комфортным.Мощность наушников была увеличена благодаря специально разработанной звуковой катушке спиралевидной формы. Она расположена прямо напротив ушного канала пользователя, обеспечивая прямую направленность звука в среднем и высоком диапазонах без каких-либо задержек. Звуковая катушка зигзагообразной формы, расположенная в верхней части драйвера, обеспечивает улучшенную передачу низких частот.В каплевидных чашах установлены самые легкие из существующих магнитно-планарных драйверов с гибридной матрицей, изготовленные вручную специалистами Rinaro. Неодимовые магниты, расположенные симметрично относительно диафрагмы по обеим сторонам, создают максимально эффективное магнитное поле, необходимое для равномерной работы самой диафрагмы. В конструкции последней использован особый изотропный термостабилизированный полимер с токопроводящим слоем. О стоимости новинки пока неизвестно.