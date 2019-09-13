Maingear Element стоит 2200 долларов

2019-09-13, Автор - Влад Волошин; Продукт - Maingear Element; [97]
Сейчас игровые ноутбуки пользуются невероятным спросом, что довольно интересно, ведь еще несколько лет назад все говорили о том, что такого рода устройства чрезмерно дорогие и не стоят своих денег. Более того, сейчас ситуация не изменилась, ведь цены остались на прежнем уровне. К примеру, вот в продажу поступил ноутбук Maingear Element, который оборудован производительной начинкой, неплохим набором бонусов, продвинутой видеокартой и стильным корпусом. Стоимость такого ноутбука составляет 2200 долларов, что довольно дорого и за эти деньги вы легко соберете домашний компьютер, который будет в разы мощнее и при этом тише. А может еще и дешевле, если постараться. Вот вам и игровые ноутбуки, которые стоят конских денег.


Комментарии и отзывы Maingear Element
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