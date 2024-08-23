Макет iPhone 16 Pro показали на фото

В сети появились фотографии макета iPhone 16 Pro, изготовленного производителем аксессуаров. Аппарат демонстрирует в расцветке Desert Titanium, который придет на смену цвету Blue Titanium. Ранее сообщалось, что базовые модели iPhone 16 и iPhone 16 Plus получат 6,1- и 6,7-дюймовые OLED-экраны с кадровой 60 Гц, батарею небольшой ёмкости, вертикально ориентированный блок основной камеры и ёмкостную кнопку с силой давления. Старшие модели смогут похвастаться отдельной сенсорной клавишей с тактильной обратной связью для управления камерой, OLED-дисплеями с частотой обновления 120 Гц и максимальной яркостью 1200 нит, 8 ГБ оперативной памяти, от 256 ГБ флеш-памяти и поддержкой Wi-Fi 6E.