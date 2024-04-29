Макет iPhone 16 показали на фото

До выхода нового поколения смартфонов Apple iPhone 16 осталось меньше полугода, а потому в сети все чаще появляются новые подробности о грядущих новинках. На этот раз источники опубликовали фотографию макетов всех четырех моделей линейки iPhone 16 с указанием размеров дисплеев. Итак, iPhone 16 получит экран на 6,1-дюйма, iPhone 16 Plus – 6,7-дюйма, iPhone 16 Pro – 6,3-дюйма, а iPhone 16 Pro Max – огромную 6,9-дюймовую панель. То есть, купертиновцы решили увеличить диагональ дисплеев в Pro-моделях. Также отметим измененный дизайн блоков основной камеры в младших моделях, который теперь напоминает поколения iPhone 11 и iPhone 12.