Макет iPhone 16 показали на фото

До выхода нового поколения смартфонов Apple iPhone 16 осталось меньше полугода, а потому в сети все чаще появляются новые подробности о грядущих новинках. На этот раз источники опубликовали фотографию макетов всех четырех моделей линейки iPhone 16 с указанием размеров дисплеев. Итак, iPhone 16 получит экран на 6,1-дюйма, iPhone 16 Plus – 6,7-дюйма, iPhone 16 Pro – 6,3-дюйма, а iPhone 16 Pro Max – огромную 6,9-дюймовую панель. То есть, купертиновцы решили увеличить диагональ дисплеев в Pro-моделях. Также отметим измененный дизайн блоков основной камеры в младших моделях, который теперь напоминает поколения iPhone 11 и iPhone 12.

Бюджетный смартфон Redmi A3 получит дизайн флагмана …
Профильный ресурс Passionategeekz опубликовал изображения и характеристики ультрабюджетного смартфона Red…
Смартфон TECNO Spark 20 Pro+ вышел в России …
Российские ритейлеры дали старт продажам смартфона Tecno Spark 20 Pro+, который был представлен еще зимой…
Samsung Galaxy A55 оценили в 480 евро …
Компания Samsung пополнила ассортимент смартфонов моделью Galaxy A55 5G, которая будет стоить в Европе 48…
iPhone 16 получит новую систему камер и старый дизайн…
Apple планирует внести множество изменений в линейку базовых смартфонов iPhone 16, чтобы существенно изме…
Защищенный смартфон IIIF150 Air 2 Ultra получил батарею на 1…
Китайский производитель IIIF150 представил в рамках выставки MWC 2024 защищенный смартфон Air 2 Ultra, ко…
Представлен смартфон Xiaomi Civi 4 Pro…
Компания Xiaomi пополнила ассортимент смартфонов моделью Xiaomi Civi 4 Pro, которая оценена в 415, 460 и …
Huawei Mate 60 бьет рекорды продаж в Китае …
В прошлом году мы писали о том, что флагманские смартфоны Huawei Mate 60 вызвали ажиотаж на родном для пр…
Micron представила очень компактный чип UFS 4.0…
Судя по информации иностранных журналистов, новый накопитель типа UFS 4.0 от Micron имеет размер всего 9 …
realme C67 или Redmi Note 13? Что выбрать в доступном ценовом сегментеrealme C67 или Redmi Note 13? Что выбрать в доступном ценовом сегменте
Народный смартфон без компромиссов. Обзор Tecno Camon 20Народный смартфон без компромиссов. Обзор Tecno Camon 20
Бюджетный смартфон с камерой на 50 Мп и зарядкой на 33 Вт. Обзор realme C53 6/128 ГББюджетный смартфон с камерой на 50 Мп и зарядкой на 33 Вт. Обзор realme C53 6/128 ГБ
Снимает лучше iPhone 15 Pro, Samsung S24 Ultra и Pixel 8 Pro. Обзор Honor Magic 6 ProСнимает лучше iPhone 15 Pro, Samsung S24 Ultra и Pixel 8 Pro. Обзор Honor Magic 6 Pro
По-настоящему игровой смартфон с экраном на 120 Гц. Обзор Infinix GT 10 Pro 8/256По-настоящему игровой смартфон с экраном на 120 Гц. Обзор Infinix GT 10 Pro 8/256
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2024
© MegaObzor