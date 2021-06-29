Макеты iPhone 13 показали на фото

Заслуживающий доверия инсайдер DuanRui поделился фотографиями макетов смартфонов iPhone 13, официальный релиз которых ожидается грядущей осенью. Отметим измененный дизайн основной камеры стандартного iPhone 13 и слегка уменьшенную «челку».

Ранее в сети появились подробности о ценах и конфигурациях памяти новых iPhone. Младшие модели iPhone 13 mini и iPhone 13 будут оснащаться 4 ГБ ОЗУ, а iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max – 6 ГБ оперативной памяти. iPhone 13 mini и iPhone 13 получат версии с 64, 128 или 256 ГБ флеш-памяти, а iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max – 128, 256, 512 ГБ или 1 ТБ флеш-памяти. iPhone 13 mini будет стоить 700, 750 и 800 долларов, iPhone 13 – 800, 850 и 950 долларов, iPhone 13 Pro – 1050, 1150, 1350 или 1500 долларов, а за iPhone 13 Pro Max попросят от 1150 до 1600 долларов соответственно.