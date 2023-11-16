Макеты смартфонов Samsung Galaxy S24 показали на фото

Авторитетный инсайдер Сонни Диксон поделился фотографиями макетов Samsung Galaxy S24, Galaxy S24 Plus и Galaxy S24 Ultra, официальный релиз которых ожидается уже в начале следующего года. Данные макеты были созданы одним из производителей чехлов и аксессуаров, а потому довольно точно имитируют дизайн грядущих новинок. Отметим прямоугольный дизайн старшей модели, а также почти идентичный внешний вид Galaxy S24 и Galaxy S24 Plus.

Ранее сообщалось, что Galaxy S24 Ultra получит 4-нанометровую однокристальную систему Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, AMOLED-дисплей с разрешением WQHD+ и пиковой яркостью 2500 нит, основную камеру с модулями на 200 Мп, 12 Мп (сверхширик), 50 Мп (перископный модуль) и 10 Мп (телеобъектив с 5-кратным зумом), защиту от воды и пыли в соответствии со степенью IP68, а также поддержку быстрой проводной зарядки мощностью 45 Вт.