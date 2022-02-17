Marantz Model 40n — современный интегральный усилитель с потоковым интеллектом

Marantz стремится перепозиционировать себя как бренд hi-fi класса люкс и надеется, что его новый интегрированный усилитель Model 40n поможет донести эту мысль до людей. Модель 40n следует по стопам модели 30, выпущенной еще в 2020 году, но с одним существенным отличием. 30 был чисто стереоусилителем, но его преемник имеет встроенные функции потоковой передачи.

Все эти функции обеспечиваются встроенной потоковой платформой HEOS, которая не только приносит Spotify Connect , Amazon Music и Tidal, но также открывает вашу собственную цифровую музыкальную библиотеку с поддержкой звука высокого разрешения до 24-битной мелодии. Apple AirPlay 2 и поддержка Bluetooth также включены, и вы даже можете получить доступ к функции голосового управления через Amazon Alexa и Google Assistant.

Что касается фактического усиления, Marantz Model 40n использует конструкцию класса A/B с общей выходной мощностью 70 Вт на канал. Внутри было сделано все возможное, чтобы уменьшить воздействие внешних помех, от разделения цепи питания и аудио цепей с помощью радиатора до использования коротких путей прохождения сигнала и сверхпрочного экранирования для сохранения чистого сигнала.