Марк Гурман раскрыл толщину iPhone 17 Air

Авторитетный аналитик из Bloomberg Марк Гурман поделился обновленными сведениями о смартфоне iPhone 17 Air (или iPhone 17 Slim), выход которого ожидается в следующем году. Утверждается, что толщина корпуса грядущей новинки окажется примерно на 2 мм меньше, чем у iPhone 16 Pro. Как известно, толщина iPhone 16 Pro равна 8,25 мм. Стала быть, iPhone 17 Air получит корпус толщиной 6,25 мм. Смартфон также оснастят 6,6-дюймовым OLED-экраном с разрешением 2796:1290 точек, флагманской однокристальной системой Apple A19 и 48-Мп тыльной камерой. Слабым местом смартфона может стать автономность, поскольку в тонкий корпус будет тяжело установить ёмкую батарею.

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