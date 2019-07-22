Марка Huami анонсировала «умные» наручные часы Amazfit GTR с поддержкой NFC

Марка Huami представила «умные» наручные часы Amazfit GTR с поддержкой NFC. В набор датчиков входят сенсор BioTracker PPG для отслеживания частоты сердечных сокращений, шестиосный акселерометр, геомагнитный сенсор, барометр, сенсор освещенности и приемник GPS/ГЛОНАСС. У аппарата имеется дисплей AMOLED с защитным стеклом Corning Gorilla Glass 3. Размер экрана у младшей модели составляет 1,2 дюйма (390 * 390 точек), у старшей — 1,39 дюйма (454 * 454 пикселя). Поддерживается работа со смартфонами на базе Android 5.0 и выше, iOS 10.0 и выше. Цена новинки составляет от 120 долларов.