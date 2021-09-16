Marshall представила пару наушников с классным дизайном

Менее чем через год после релиза Mode II, своей первой пары действительно беспроводных наушников, компания Marshall расширяет свою линейку Bluetooth-наушников, включив в нее две новые модели: Motif ANC и Minor III. Как можно догадаться по названию, первый включает активное шумоподавление, функцию, которую вы не найдете в наушниках Marshall Mode II. Компания утверждает, что с включенным ANC вы можете получить четыре с половиной часа музыки от наушников Motif ANC на одной зарядке и дополнительные 20 часов автономной работы от прилагаемого зарядного футляра. Функция ANC полностью настраивается, что позволяет вам установить собственный уровень шумоподавления и прозрачности. Другие примечательные особенности включают защиту от влаги IPX5, поддержку беспроводной зарядки, два микрофона для звонков и сенсорное управление.

А вот пару наушников Minor III компания позиционирует как модель без излишеств. Они оснащены 12-миллиметровыми драйверами, специально настроенными для обеспечения фирменного звука компании, в дополнение к сенсорному управлению, водонепроницаемости с сертификацией IPX4. На одной зарядке вы можете рассчитывать на пять часов работы наушников и еще 20 часов с помощью прилагаемого зарядного футляра, в общей сложности 25 часов воспроизведения. Российской стоимости данных наушников производитель пока что не сообщает, но это лишь дело времени — в России обычно данный бренд продается и очень даже хорошо, так что ждем.
Комментарии и отзывы Marshall Motif ANC
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