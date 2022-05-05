Marshall представила самую маленькую портативную колонку Willen

Компания Marshall выпустила самую маленькую портативную колонку Willen.

Willen — это мощная портативная колонка, которая всегда будет с вами. Акустика обладает первоклассным классом защиты от пыли и воды IP67. Новинка обеспечивает 15+ часов портативного воспроизведения без подзарядки. Всякий раз, когда вам нужно зарядить аккумулятор, 3 часа зарядки вернут его на полную мощность. Прочная конструкция этого динамика не содержит ПВХ, а 60% пластика переработано из бывшей в употреблении электроники. Убедитесь, что ваш голос слышен благодаря встроенному микрофону Willen.

Отвечайте и отклоняйте вызовы с помощью ручки управления на передней панели и общайтесь в чате без помощи рук. Stack Mode поднимает ставки с более громким звуком, чем Willen. Усильте свой звук с помощью сеанса с несколькими динамиками, подключив свой динамик к другим динамикам Willen.

Marshall Willen представлены в черном и кремовом цветовом исполнении. Цена составляет 119 долларов.