Marshall представила второе поколение портативной колонки Killburn

Компания Marshall выпустила новую колонку под названием Killburn II. У новинке лицевая сторона покрыта металлической решеткой, которая обычно используется в микрофонах, а для переноски служит гитарный ремень. Частотный диапазон достигает от 52 до 20 000 Гц. Колонка оснащена защитой по стандарту IPX2, которая позволяет использовать колонку на улице. Сообщается, что аккумулятора у устройства хватит на 20 часов воспроизведения музыки. Соединяется аппарат с любым источником по Bluetooth 5.0. Габариты устройства составляют: 243 * 162 * 140 мм. О стоимости новинки пока не сообщается.