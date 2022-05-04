Marshall выпустила самую маленькую портативную колонку Willen

Willen — это мощная портативная колонка, которая всегда будет с вами. Созданный с одним 2-дюймовым полнодиапазонным динамиком и двумя пассивными излучателями, этот динамик воспроизводит мощный звук. Не удивляйтесь его размеру, высокоточная настройка Marshall и надежное разделение инструментов делают Willen на голову выше конкурентов. Willen имеет первоклассный рейтинг IP67 поэтому ему не страшна вода и пыль.

Marshall Willen способен воспроизводить музыку в течении 15 часов, а восполнить заряд можно всего за 3 часа. 20 минут заряда хватает на 3 часа прослушивания музыки.

Willen — это превосходная многоцелевая колонка с гибкой установкой. Положите на стол, прикрепите к какому-либо предмету или дайте ему повиснуть на резиновом ремешке расположенном сзади. Marshall Willen подключается к ващему устройство через Bluetooth 5.1. Также вы можете настроить звучание с помощью специально приложения Marshall Bluetooth.