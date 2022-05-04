Marshall выпустила самую маленькую портативную колонку Willen

Marshall Willen способен воспроизводить музыку в течении 15 часов, а восполнить заряд можно всего за 3 часа. 20 минут заряда хватает на 3 часа прослушивания музыки.
Willen — это превосходная многоцелевая колонка с гибкой установкой. Положите на стол, прикрепите к какому-либо предмету или дайте ему повиснуть на резиновом ремешке расположенном сзади. Marshall Willen подключается к ващему устройство через Bluetooth 5.1. Также вы можете настроить звучание с помощью специально приложения Marshall Bluetooth.