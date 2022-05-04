Marshall выпустила самую маленькую портативную колонку Willen

Willen — это мощная портативная колонка, которая всегда будет с вами. Созданный с одним 2-дюймовым полнодиапазонным динамиком и двумя пассивными излучателями, этот динамик воспроизводит мощный звук. Не удивляйтесь его размеру, высокоточная настройка Marshall и надежное разделение инструментов делают Willen на голову выше конкурентов. Willen имеет первоклассный рейтинг IP67 поэтому ему не страшна вода и пыль.

Marshall Willen способен воспроизводить музыку в течении 15 часов, а восполнить заряд можно всего за 3 часа. 20 минут заряда хватает на 3 часа прослушивания музыки.

Willen — это превосходная многоцелевая колонка с гибкой установкой. Положите на стол, прикрепите к какому-либо предмету или дайте ему повиснуть на резиновом ремешке расположенном сзади. Marshall Willen подключается к ващему устройство через Bluetooth 5.1. Также вы можете настроить звучание с помощью специально приложения Marshall Bluetooth.

Представлен Bluetooth-динамик JBL Flip 6 с водостойким корпу…
Представлен Bluetooth-динамик JBL Flip 6 с водостойким корпуJBL Flip 6 последнее дополнение к популярной серии Bluetooth-колонок JBL Flip, представлен в Индии. Динам…
Speedlink выпускает акустическую систему Gravity 2.1…
Speedlink выпускает акустическую систему Gravity 2.1Speedlink объявила о запуске акустической системы Gravity. Speedlink Gravity 2.1 идеально подходит для му…
Universal Audio Inc. представляет новую линейку микрофонов д…
Universal Audio Inc. представляет новую линейку микрофонов дUniversal Audio Inc, мировой лидер в области инструментов для производства аудио представляет свою первую…
Новая бюджетная звуковая панель от Sonos…
Новая бюджетная звуковая панель от SonosSonos готовится выпустить новую звуковую панель начального уровня. Новое устройство под кодовым названием…
Умный динамик Apple HomePod с Apple TV и камерой FaceTime на…
Умный динамик Apple HomePod с Apple TV и камерой FaceTime наApple работает над новым устройством HomePod. Apple пока не раскрыла никаких планов относительно нового м…
Звуковая панель Xiaomi Soundbar 3.1ch оценена в 250 евро…
Звуковая панель Xiaomi Soundbar 3.1ch оценена в 250 евроСетевые источники сообщают о том, что в Испании стартовали европейские продажи звуковой панели для телеви…
Представлена сверхтонкая звуковая панель Samsung Ultra Slim…
Представлена сверхтонкая звуковая панель Samsung Ultra SlimSamsung выпустила ультратонкую звуковую панель, представленную на выставке CES 2022. В ультратонкой звуко…
Обзор HYUNDAI H-HA640. Саундбар с сабвуфером и HDMI ARC…
Обзор HYUNDAI H-HA640. Саундбар с сабвуфером и HDMI ARCВстроенная акустика в телевизорах не может похвастать высоким качеством звучания и насыщенностью звуковой…
Тесты внешней звуковой карты Creative SB Play! 4Тесты внешней звуковой карты Creative SB Play! 4
Обзор Sonos Beam (Gen2). Саундбар с eARC и Dolby AtmosОбзор Sonos Beam (Gen2). Саундбар с eARC и Dolby Atmos
Обзор Sonos Beam. Умный саундбар для некстген консоли и телевизораОбзор Sonos Beam. Умный саундбар для некстген консоли и телевизора
Обзор Defender Rage. Портативный бумбокс с входом для микрофона и TWSОбзор Defender Rage. Портативный бумбокс с входом для микрофона и TWS
Обзор CREATIVE SBS E2500. Акустика 2.1 с Bluetooth, MP3 и FMОбзор CREATIVE SBS E2500. Акустика 2.1 с Bluetooth, MP3 и FM
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor