Master & Dynamic MW75 созданы для настоящих меломанов

В течение многих лет компания Master & Dynamic сочетала в своих наушниках премиальный дизайн с отличными характеристиками. В своей последней модели компания обновила внешний вид, а также усилила активное шумоподавление (ANC) для более эффективной блокировки отвлекающих факторов. Сегодня Master & Dynamic представляет MW75, флагманскую модель накладных наушников с адаптивным активным шумоподавлением, которое автоматически настраивается в зависимости от шума вашей среды. Конечно, стоит отметить, что MW75 — не первый набор наушников, который делает это, но автоматические настройки являются новыми для линейки компании, начиная с этой модели. Есть два дополнительных режима шумоподавления на выбор — «Весь день» и «Макс», поэтому вы не застряли с адаптивным в качестве единственного варианта. Есть также два режима окружающего звука, один для общего использования, а другой специально для голосов.

Кроме того, компания по-прежнему использует смесь алюминия и кожи (на этот раз из овечьей кожи), но добавила панели из закаленного стекла снаружи чашек наушников. Они не чувствительны к прикосновениям, это просто дизайнерский выбор. Встроенные элементы управления по-прежнему представляют собой физические кнопки. И, к счастью, амбушюры из пены с эффектом памяти по-прежнему легко отсоединяются, если вам нужно их заменить, что является стандартной функцией для большей части оборудования Master & Dyanmic. Новый дизайн упрощен и усовершенствован, но новый внешний вид обходится дорого — наушники действительно премиальные.