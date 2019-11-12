Master & Dynamic выпустил беспроводную версию наушиков MH40

Компания Master & Dynamic выпустила беспроводного приемника оригинального MH40.

Единственными отличиями являются кнопки и элементы управления. На правой стороне наушника есть кнопка подключения питания/Bluetooth и порт USB-C. Кнопка отключения звука в оригинальной модели исчезла, и с правой стороны были добавлены физические элементы управления для громкости, воспроизведения/паузы, пропуска треков и вызова вашего виртуального помощника по выбору.

Новая беспроводная модель также значительно легче и весит 276 грамм. Заявленное время работы 18 часов без подзарядки. Master & Dynamic включил в комплект кабели USB-C, чтобы вы могли использовать их в качестве проводного комплекта пассивных наушников. MH40 Wireless в трех цветовых решениях: темно-серебристом, черном и серебристо-коричневом за $ 299.