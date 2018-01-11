Cooler Master выпускает новый корпус MasterCase H500P Mesh White

Cooler Master MasterCase H500P Mesh White поразит пользователей своей чистой, элегантной внешностью и впечатляющей производительностью. Два вентилятора 200 мм установлены на передней панели, а два дополнительных 200-миллиметровых вентилятора могут крассоваться сверху, предоставляя пользователям необходимый поток воздуха для системы охлаждения (er).Благодаря таким возможностям, как вертикальный монтаж видеокарты, настраиваемый кожух блока питания и различные кабельные крышки, пользователи могут персонализировать свою сборку, сохраняя при этом чистоту. Радиаторы до 360 мм полностью поддерживаются как в верхней, так и в передней части Mastercase H500P Mesh White, что позволяет пользователям создавать систему, которая выглядит чистой, с еще более высокой производительностью.