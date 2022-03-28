MediaMarkt рассекретил цену глобального OnePlus 10 Pro

Официальная презентация глобальной версии смартфона OnePlus 10 Pro состоится только 31 марта, но немецкая сеть MediaMarkt позволяет заказать ожидаемый флагман уже сейчас за 900 евро. Речь идет о базовом варианте с 8 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти. Вероятно, пользователям будут доступны версии с 256 ГБ встроенной и 8 или 12 ГБ оперативной памяти, которые продаются в Китае.

Напомним, что OnePlus 10 Pro оснащается однокристальной системой Snapdragon 8 Gen 1, 6,7-дюймовым дисплеем LTPO 2.0 AMOLED с разрешением 3216:1440 точек и частотой обновления до 120 Гц, фронтальной камерой разрешением 32 Мп, тройной основной камерой Hasselblad с модулями разрешением 48 Мп (датчик Sony IMX789), 50 Мп (сверхширик с углом обзора 150 градусов) и 8 Мп (3,3-кратный оптический зум и оптическая стабилизация), предустановленной ColorOS 12.1 на базе Android 12, аккумулятором на 5000 мАч, а также поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 80 Вт и беспроводной на 50 Вт.