MediaTek Dimensity 9300 будет безумно производительным

Если верить информации инсайдеров, компания MediaTek собирается объявить о своём новом процессоре Dimensity 9300 раньше, чем компания Qualcomm с её Snapdragon 8 Gen 3. Поскольку для некоторых пользователей важно, какая компания первой представит свой передовой процессор на технологии 4-нм, производитель действительно старается вырваться вперёд. При этом западные издания неоднократно указывали на то, что MediaTek планирует сделать свои процессоры нового поколения более производительными по сравнению с конкурентом, у чего есть и обратная сторона. Небольшое превосходство в производительности процессора может негативно сказаться на заряде аккумулятора смартфона, и это одно из отличий, на которое указали сразу несколько инсайдеров из Китая.

Согласно последней информации, производитель планирует создать систему на кристалле, которая будет включать четыре высокопроизводительных ядра Cortex-X4 — это просто нонсенс, потому что обычно больше одного такого ядра никто не ставит. Например, компания Qualcomm использует в Snapdragon 8 Gen всего одно производительное ядро Cortex-X4. Хотя принятие такой конфигурации может означать, что Dimensity 9300 получит преимущество в производительности многопоточного направления по сравнению с его будущим конкурентом, это также приведёт к просто безумному потреблению энергии. И как пользователи отреагируют на эту информацию — не совсем ясно. Кто захочет покупать флагман, которого не хватит и до обеда?
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