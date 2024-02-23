MediaTek Dimensity 9300 получил нативную поддержку ИИ

Сегодня компания MediaTek официально объявила о партнёрстве с компанией Google для интеграции и оптимизации искусственного интеллекта Gemini Nano в процессоры Dimensity 9300 и Dimensity 8300. Собственно, процессор Dimensity 9300 уже обладает способностью запускать модель локально, то есть ему не нужно отправлять запросы в облако и получать ответы с задержкой — всё это будет реализовано на самом смартфоне. Ранее Google заявила, что Gemini Nano поддерживается на всех флагманских процессорах от компаний Qualcomm, MediaTek и Samsung. Теперь же стало ясно, что речь идёт не только о флагманских устройствах, но и о представителях среднего класса, которые тоже получат доступ к передовой ИИ.

Соответственно, с оптимизацией Gemini Nano для Dimensity 8300, пользователи, которые ищут устройство среднего уровня, способное обрабатывать задачи искусственного интеллекта, не будут вынуждены тратить лишние деньги на флагманский гаджет, если он им не нужен. Они могут выбрать более доступное устройство и все равно наслаждаться функциями ИИ, хотя и с некоторыми ограничениями в функциональности. MediaTek утверждает, что Dimensity 8300 может поддерживать большие языковые модели до 10 миллиардов параметров, чего на самом деле хватит в большинстве сценариев. Однако компания не предоставила информацию о времени обработки для моделей ИИ такого размера — всё же для этого нужно много оперативной памяти, потому что обработать столько данных быстро будет тяжело.