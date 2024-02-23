MediaTek Dimensity 9300 получил нативную поддержку ИИ

Соответственно, с оптимизацией Gemini Nano для Dimensity 8300, пользователи, которые ищут устройство среднего уровня, способное обрабатывать задачи искусственного интеллекта, не будут вынуждены тратить лишние деньги на флагманский гаджет, если он им не нужен. Они могут выбрать более доступное устройство и все равно наслаждаться функциями ИИ, хотя и с некоторыми ограничениями в функциональности. MediaTek утверждает, что Dimensity 8300 может поддерживать большие языковые модели до 10 миллиардов параметров, чего на самом деле хватит в большинстве сценариев. Однако компания не предоставила информацию о времени обработки для моделей ИИ такого размера — всё же для этого нужно много оперативной памяти, потому что обработать столько данных быстро будет тяжело.