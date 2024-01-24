MediaTek Dimensity 9400 будут производить по новому техпроцессу

Процессоры MediaTek Dimensity 9400 и Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4 неоднократно обсуждались в сети, потому что производители анонсировали свои передовые разработки как первые 3-нм чипы, предназначенные для будущих Android-флагманов. Теперь появилась информация о том, что MediaTek намерена использовать в массовом производстве предстоящего флагманского процессора второе поколение узла TSMC, хотя это неофициальная информация и нужно понимать, что у этого производителя производственные мощности заняты более крупными производителями. В прошлом году TSMC имела только одного клиента с 3-нм технологией — это была компания Apple, которая забронировала буквально все заводы и производственные линии.

Компания тогда изготовила процессоры A17 Pro и всю линейку M3 на тайваньском производителе по технологии N3B, а это принято считать первым поколением 3-нм технологии. В рамках производства Dimensity 9400, если верить информации инсайдеров, будет использоваться второе поколение процесса, вероятно, TSMC N3E, который обеспечивает более качественную продукцию и более приемлемую цену. Это, теоретически, позволяет компании получить доступные процессоры и продавать их по вполне разумным ценам, но пока что это лишь предположения. Всё же есть сомнения относительно того, что компания Apple откажется от производства чипов по новому технологическому процессу, чтобы уступить место компании-конкуренту. Это звучит как минимум очень странно.