MediaTek Dimensity 9400 получит ядро Cortex-X925

По данным западных журналистов, компания MediaTek планирует официально представить мобильный процессор Dimensity 9400 уже 9 октября, то есть уже через два дня будут известны все характеристики модели. И хотя на просторах интернета уже есть достаточно много сливов данных о грядущем чипе, информация о конфигурации процессора и графического процессора оставалась в тени на протяжении всего этого времени. И только вчера инсайдер поделился значительными деталями о конфигурации ядер данного процессора, что позволяет примерно оценить возможности будущего чипа. Например, вместо Cortex-X4 процессор Dimensity 9400 будет использовать одно ядро Cortex-X925. Инсайдер издания Digital Chat Station заявил, что частота процессора на данном ядре составит 3,626 ГГц, что достаточно много даже для десктопных чипов на самом деле.

Также конфигурация процессорных ядер получит три производительных ядра Cortex-X4 и четыре энергоэффективных ядра Cortex-A720, то есть в конечном итоге конфигурация будет состоять из 8 ядер. Ожидается, что Cortex-X4 и Cortex-A720 будут работать на тех же частотах, что и в Dimensity 9300, который был выпущен в прошлом году. Это значит, что Cortex-X4 будет работать на частоте 2,85 ГГц, а менее мощные ядра — на 2,0 ГГц. Кроме того, Dimensity 9400 будет оснащён графическим процессором ARM Immortalis-G925 с 12 ядрами и частотой 1612 МГц. Это действительно мощный процессор, который явно будет бить рекорды производительности.
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