MediaTek Dimensity 9500 будет работать на частоте 5,0 ГГц

Кроме того, есть информация, что частота работы высокопроизводительных ядер достигнет отметки в 5,00 ГГц, что, конечно, просто безумно в разрезе современных смартфонов. А использование двух ядер Cortex-X930 вместо одного может обеспечить значительное преимущество в производительности и позволит MediaTek эффективнее конкурировать не только с Qualcomm, но и с Apple A19 и A19 Pro. Кроме того, несмотря на ожидания, MediaTek не планирует внедрять кастомные ядра, подобно Oryon от Qualcomm, и будет придерживаться стандартных решений Arm. Однако использование техпроцесса TSMC даст MediaTek возможность улучшить тепловую эффективность и энергопотребление, что может стать ключевым фактором для конечного покупателя смартфона.