MediaTek Dimensity 9500 будет работать на частоте 5,0 ГГц

В следующем году компания MediaTek может реализовать новую конфигурацию ядер при запуске процессора Dimensity 9500, который, теоретически, станет конкурентом Snapdragon 8 Elite Gen 2 от Qualcomm. Ожидается, что тайваньская компания продолжит использовать улучшенный 3-нм техпроцесс TSMC для массового производства своего нового чипа, плюс, если информация инсайдеров верна, процессор перейдёт на конфигурацию «2 + 6» — именно такая используется в Snapdragon 8 Elite. Процессор получит два высокопроизводительных ядра Cortex-X930 и шесть энергоэффективных ядер Cortex-A730 (стоит сказать, что эти ядра компанией Arm пока что официально не анонсированы, так что это информация исключительно на уровне слухов).

Кроме того, есть информация, что частота работы высокопроизводительных ядер достигнет отметки в 5,00 ГГц, что, конечно, просто безумно в разрезе современных смартфонов. А использование двух ядер Cortex-X930 вместо одного может обеспечить значительное преимущество в производительности и позволит MediaTek эффективнее конкурировать не только с Qualcomm, но и с Apple A19 и A19 Pro. Кроме того, несмотря на ожидания, MediaTek не планирует внедрять кастомные ядра, подобно Oryon от Qualcomm, и будет придерживаться стандартных решений Arm. Однако использование техпроцесса TSMC даст MediaTek возможность улучшить тепловую эффективность и энергопотребление, что может стать ключевым фактором для конечного покупателя смартфона.