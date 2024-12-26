MediaTek готовит к релизу мобильный процессор Dimensity 9400+

Прошло всего несколько месяцев с момента официального анонса мобильного процессора Dimensity 9400, и многие китайские производители уже начали использовать этот флагманский процессор в своих премиальных смартфонах. Однако, по данным одного инсайдера, тайваньская компания MediaTek готовит ещё один сюрприз — в ближайшие месяцы может быть представлен Dimensity 9400+. Это будет уже третий раз подряд, когда компания выпускает слегка обновлённую версию своего топового чипа вместо релиза совершенно нового решения. Стоит отметить, что компания OPPO, по слитым данным, планирует выпустить три флагманских смартфона в первой половине следующего года — и все они, предположительно, будут оснащены процессором Dimensity 9400+. Хотя характеристики нового чипа не были раскрыты, предполагается, что он не будет сильно отличаться от оригинального Dimensity 9400.

Аналогичная стратегия была ранее применена MediaTek с процессорами Dimensity 9300 и Dimensity 9300+. Подобно Dimensity 9300+, новый Dimensity 9400+ может получить повышенные тактовые частоты, более мощный блок обработки искусственного интеллекта, а также незначительное увеличение частоты графического процессора. Эти изменения будут носить скорее эволюционный характер и основная цель MediaTek в данном случае, вероятно, заключается в желании усилить конкуренцию с Snapdragon 8 Elite от Qualcomm. Это очень важный момент для производителя мобильных чипов, буквально переломный.