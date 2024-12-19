MediaTek готовит к релизу процессор Dimensity 9350

Судя по информации от надёжных источников, мобильный процессор Snapdragon 8 Elite в будущем будет дополнен в формате более доступной версии, которая, возможно, получит название Snapdragon 8s Gen 4. И компания MediaTek, что вполне ожидаемо, тоже готовит упрощённую версию своего флагманского процессора Dimensity 9400, чтобы иметь возможность конкурировать с лидером рынка. Судя по информации специалистов из Китая, новый чип от MediaTek будет выступать более доступной альтернативой для производителей смартфонов, сохраняя при этом большую часть флагманских функций Dimensity 9400.

Но если Dimensity 9400 производится с использованием второго поколения 3-нм техпроцесса TSMC, то Dimensity 9350 (рабочее название, которое пока что производитель не подтвердил), скорее всего, будет построен на 4-нм техпроцессе — как и чипы предыдущего поколения Dimensity 9300 и Dimensity 9300+. Это не такое уж значительное упрощение на самом деле и большинство пользователей его просто не заметят, но стоит понимать, что данный техпроцесс дешевле и, соответственно, пользователи получат более доступные смартфоны на базе этого процессора. При этом технические характеристики процессора пока что не раскрываются, что усложняет процесс сравнения модели с конкурентами по рынку. Но если компания хочет сделать упрощённую версию флагманского решения, то у неё уже явно есть заказы от производителей, а значит, в следующем году первые модели смартфонов уже отправятся в продажу.