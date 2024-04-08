MediaTek хочет сделать Dimensity 9400 очень большим

Если верить информации западных журналистов, компания MediaTek планирует представить новый процессор Dimensity 9400 с внушительными размерами кристалла. На самом деле специалисты заявляют, что новая система на кристалле будет иметь самые большие размеры среди всех систем, которые когда-либо использовались в рамках мобильных платформ. Благодаря увеличению размера кристалла в Dimensity 9400 компания сможет разместить более 30 миллиардов транзисторов, что на 32 процента больше, чем в Dimensity 9300 (там расположено 22,7 миллиарда транзисторов).

Инсайдеры также заявили, что Dimensity 9400 будет иметь размер 150 мм2. Для сравнения, видеокарта NVIDIA GT 1030 поставляется с размером кристалла 74 мм2, а у GTX 1650 — 200 мм2. Это значит, что производитель представит мобильную систему на кристалле, размер которой примерно эквивалентен графическому ускорителю для настольного компьютера. При этом возникают вопросы касательно стоимости данного процессора, которая в сочетании с технологическим процессом TSMC 3 нм (N3E) может привести к тому, что новый процессор будет самым дорогим на рынке. Кроме того, стоит понимать, что чем больше физические размеры процессора, тем больше тепла он будет выделять в процессе пиковой нагрузки, так как 30 миллиардов транзисторов нужно запитать электрической энергией. В процессе она превращается в тепловую энергию, которую нужно рассеивать внутри корпуса достаточно компактного смартфона — это можно стать проблемой.
Бюджетный смартфон Huawei nova Y72 вышел в России …
Отечественные ритейлеры дали старт продажам смартфона Huawei nova Y72, который доступен в зелёной и чёрно…
OnePlus Ace 3V появился в продаже …
Компания OnePlus выпустила в китайскую продажу смартфон OnePlus Ace 3V, который был представлен несколько…
Redmi Note 13 оценили в 23 тысячи рублей …
Российские ритейлеры выпустили в продажу смартфон Redmi Note 13, который оценен в 23, 25 и 28 тысяч рубле…
ASUS Zenfone 11 Ultra представят на MWC 2024…
Совсем недавно флагманский смартфон Asus Zenfone 11 Ultra слили в сеть — пользователи увидели новый дизай…
Samsung Galaxy S24 FE получит 12 ГБ ОЗУ…
В сети появились подробности о смартфоне Galaxy S23 FE, релиз которого может состояться во второй половин…
Samsung Exynos 2400 не перегревается в Genshin Impact…
Совсем недавно компания Samsung представила новый графический процессор Xclipse 940 для флагманского проц…
Vivo X Fold 3 получит камеру с перископным модулем…
Авторитетный информатор Digital Chat Station поделился новыми подробностями об основной камере складного …
Realme 12 Pro официально вышел в России …
Компания Realme дала старт официальным российским продажам смартфонов Realme 12 Pro и Realme 12 Pro+, кот…
Доступный смартфон на каждый день. Обзор vivo Y27sДоступный смартфон на каждый день. Обзор vivo Y27s
Доступный смартфон с хорошим оснащением. Обзор vivo Y36Доступный смартфон с хорошим оснащением. Обзор vivo Y36
Бюджетный смартфон с камерой на 50 Мп и зарядкой на 33 Вт. Обзор realme C53 6/128 ГББюджетный смартфон с камерой на 50 Мп и зарядкой на 33 Вт. Обзор realme C53 6/128 ГБ
Обзор PHANTOM X2 Pro – бодрый заход TECNO во флагманский сегментОбзор PHANTOM X2 Pro – бодрый заход TECNO во флагманский сегмент
Недорогой смартфон для повседневного использования. Обзор vivo Y27Недорогой смартфон для повседневного использования. Обзор vivo Y27
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2024
© MegaObzor