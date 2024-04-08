MediaTek хочет сделать Dimensity 9400 очень большим

Если верить информации западных журналистов, компания MediaTek планирует представить новый процессор Dimensity 9400 с внушительными размерами кристалла. На самом деле специалисты заявляют, что новая система на кристалле будет иметь самые большие размеры среди всех систем, которые когда-либо использовались в рамках мобильных платформ. Благодаря увеличению размера кристалла в Dimensity 9400 компания сможет разместить более 30 миллиардов транзисторов, что на 32 процента больше, чем в Dimensity 9300 (там расположено 22,7 миллиарда транзисторов).

Инсайдеры также заявили, что Dimensity 9400 будет иметь размер 150 мм2. Для сравнения, видеокарта NVIDIA GT 1030 поставляется с размером кристалла 74 мм2, а у GTX 1650 — 200 мм2. Это значит, что производитель представит мобильную систему на кристалле, размер которой примерно эквивалентен графическому ускорителю для настольного компьютера. При этом возникают вопросы касательно стоимости данного процессора, которая в сочетании с технологическим процессом TSMC 3 нм (N3E) может привести к тому, что новый процессор будет самым дорогим на рынке. Кроме того, стоит понимать, что чем больше физические размеры процессора, тем больше тепла он будет выделять в процессе пиковой нагрузки, так как 30 миллиардов транзисторов нужно запитать электрической энергией. В процессе она превращается в тепловую энергию, которую нужно рассеивать внутри корпуса достаточно компактного смартфона — это можно стать проблемой.