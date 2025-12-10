MediaTek хочет выпустить сразу два флагманских чипа

Чип Dimensity 9600, судя по утечкам, пока остаётся единственным флагманским процессором MediaTek, запланированным к выпуску в 2026 году. Тайваньская компания уже объявила, что успешно завершила этап тестирования своего первого чипа на 2-нанометровом техпроцессе, при этом инсайдеры утверждают, что MediaTek всё ещё сомневается, стоит ли переходить на стратегию двойного выпуска процессоров, которую якобы собирается применять Qualcomm со своими Snapdragon 8 Elite Gen 6 и Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro. Здесь стоит отметить, что Qualcomm уже представила Snapdragon 8 Gen 5, который стал более простой версией Snapdragon 8 Elite Gen 5, то есть компания уже применяет подход с двумя флагманскими чипами в год.

Более того, в 2026 году процессоры Snapdragon 8 Elite Gen 6 и Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro будут заметно отличаться друг от друга, что ещё больше расширит спектр продукции производителя и повысит расходы на производство. MediaTek явно тоже хочет пойти по этому пути, но пока что сомневается относительно финансовой стороны вопроса, так как стоимость пластин растёт, а выпуск двух чипов вовсе не гарантирует повышение прибыли — она, наоборот, может упасть. Всё же одним из главных преимуществ MediaTek остаётся именно цена — крупные бренды выбирают процессоры компании ради возможности сохранить низкий уровень цен при той же маржинальности. Например, Dimensity 9500 почти на 50 процентов дешевле Snapdragon 8 Elite Gen 5, несмотря на одинаковый 3-нанометровый техпроцесс N3P.
Обзор и тесты Tecno Camon 30S. Выбираем смартфон от 20 тысяч рублей
Обзор Honor X9d: «неубиваемость» в стильном корпусе
Honor 400 Lite обзор и тесты смартфона с кнопкой Camera Control
Xiaomi 14T Pro обзор и тесты смартфона
Обзор Huawei Pura 80 Pro. Флагман с 1-дюймовым сенсором
