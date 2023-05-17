MediaTek и NVIDIA вместе создадут мобильный процессор

Если верить свежей информации инсайдеров, компании MediaTek и NVIDIA планируют сотрудничество, чтобы совместно разработать новейшую архитектуру графического процессора для смартфонов, которая будет использована уже в следующем поколении чипов.Здесь хотелось бы напомнить, что ранее MediaTek использовала графические процессоры Mali от ARM, но теперь, вероятно, компания хочет создать нечто более совершенное и производительное. Пока что о данном проекте доступно очень мало информации, но согласно последнему отчёту DigiTimes, партнёрство NVIDIA и MediaTek позволит им расширить своё присутствие на новом рынке.

Например, ранее MediaTek была известна прежде всего своими более доступными процессорами для смартфонов, но собственные графические ускорители компания не выпускала и даже не проектировала — этим на рынке практически никто не занимается, если не учитывать ARM. И с момента запуска Dimensity 9000 производитель решил существенно улучшить производительность своих решений, дабы составить Qualcomm конкуренцию и на флагманском уровне. На текущий момент по информации специалистов компания MediaTek работает над процессором Dimensity 9300, который будет конкурировать со Snapdragon 8 Gen 3 от Qualcomm и будет производиться по технологическому процессу TSMC N4P. Это действительно интересный момент, потому что NVIDIA для смартфонов уже очень давно ничего не выпускает. Но у компании явно есть все шансы на то, чтобы добиться успеха на этом рынке.
Google Pixel 7 продают за 350 долларов …
Американская сеть BestBuy продет смартфоны Google Pixel 7 и Pixel 7 Pro с огромными скидками. Первый дост…
Бюджетный Infinix Smart 7 получил батарею на 6000 мАч…
Компания Infinix пополнила ассортимент доступных смартфонов моделью Smart 7, которая оценена на индийско…
Представлен смартфон Samsung Galaxy S23 Ultra Limited Editio…
Компания Samsung пополнила ассортимент смартфонов моделью Galaxy S23 Ultra Limited Edition, которая отлич…
Смартфоны Huawei P60 уже доступны для предзаказа …
Крупные китайские магазины начали принимать предварительные заказы на флагманские смартфоны Huawei P60 и …
Meizu представила операционную систему Flyme Auto…
Вместе с серией новых флагманских смартфонов Meizu 20 китайская компания представила свою версию автомоби…
Глобальный вариант Xiaomi 13 Pro оценили в 1300 евро …
Компания Xiaomi объявила цену на глобальную версию флагманского смартфона Xiaomi 13 Pro, и она может удив…
Процессор Samsung Exynos 2400 протестировали в бенчмарке…
Появились новые результаты бенчмарков процессора Exynos 2400, на этот раз из базы данных Geekbench. Как и…
Смартфон-раскладушка Vivo X Flip оценен в $875 …
Компания Vivo объявила о выпуске смартфона-раскладушки Vivo X Flip, который, помимо прочего, получил проц…
Обзор itel Vision 3 Plus. Емкий аккумулятор, NFC, экран 90 Гц и 4/64 памятиОбзор itel Vision 3 Plus. Емкий аккумулятор, NFC, экран 90 Гц и 4/64 памяти
Лучший смартфон Google Pixel в 2022. Параллельный импорт раньше и сейчасЛучший смартфон Google Pixel в 2022. Параллельный импорт раньше и сейчас
Обзор Tecno Spark 9 Pro. Лучший смартфон для студентов 2022Обзор Tecno Spark 9 Pro. Лучший смартфон для студентов 2022
Обзор Cubot Pocket. Маленький смартфон с бесконтактными платежамиОбзор Cubot Pocket. Маленький смартфон с бесконтактными платежами
Обзор Philips Xenium E227. Кнопочный телефон с настольной зарядной станциейОбзор Philips Xenium E227. Кнопочный телефон с настольной зарядной станцией
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2023
© MegaObzor