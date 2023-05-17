MediaTek и NVIDIA вместе создадут мобильный процессор

Если верить свежей информации инсайдеров, компании MediaTek и NVIDIA планируют сотрудничество, чтобы совместно разработать новейшую архитектуру графического процессора для смартфонов, которая будет использована уже в следующем поколении чипов.Здесь хотелось бы напомнить, что ранее MediaTek использовала графические процессоры Mali от ARM, но теперь, вероятно, компания хочет создать нечто более совершенное и производительное. Пока что о данном проекте доступно очень мало информации, но согласно последнему отчёту DigiTimes, партнёрство NVIDIA и MediaTek позволит им расширить своё присутствие на новом рынке.

Например, ранее MediaTek была известна прежде всего своими более доступными процессорами для смартфонов, но собственные графические ускорители компания не выпускала и даже не проектировала — этим на рынке практически никто не занимается, если не учитывать ARM. И с момента запуска Dimensity 9000 производитель решил существенно улучшить производительность своих решений, дабы составить Qualcomm конкуренцию и на флагманском уровне. На текущий момент по информации специалистов компания MediaTek работает над процессором Dimensity 9300, который будет конкурировать со Snapdragon 8 Gen 3 от Qualcomm и будет производиться по технологическому процессу TSMC N4P. Это действительно интересный момент, потому что NVIDIA для смартфонов уже очень давно ничего не выпускает. Но у компании явно есть все шансы на то, чтобы добиться успеха на этом рынке.