MediaTek и NVIDIA вместе создадут мобильный процессор

Например, ранее MediaTek была известна прежде всего своими более доступными процессорами для смартфонов, но собственные графические ускорители компания не выпускала и даже не проектировала — этим на рынке практически никто не занимается, если не учитывать ARM. И с момента запуска Dimensity 9000 производитель решил существенно улучшить производительность своих решений, дабы составить Qualcomm конкуренцию и на флагманском уровне. На текущий момент по информации специалистов компания MediaTek работает над процессором Dimensity 9300, который будет конкурировать со Snapdragon 8 Gen 3 от Qualcomm и будет производиться по технологическому процессу TSMC N4P. Это действительно интересный момент, потому что NVIDIA для смартфонов уже очень давно ничего не выпускает. Но у компании явно есть все шансы на то, чтобы добиться успеха на этом рынке.