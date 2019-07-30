MediaTek представила игровые чипсеты Helio G90 и G90T

MediaTek выпустила собственную линейку SoC, ориентированную на игры, в Helio G90 и G90T. MediaTek также представила набор технологий HyperEngine для улучшения игр и производительности в целом. Эти технологии включают сетевой механизм, возможность одновременного подключения к 2,4 ГГц и 5 ГГц Wi-Fi, интеллектуальное управление ресурсами, механизм быстрого реагирования и механизм качества изображения (с поддержкой HDR10). G90 может достигать 1TMAC вычислительной мощности ИИ. В прошлом году возможности AI Snapdragon 710 достигли 614 GMAC, согласно MediaTek. MediaTek сообщает, что Helio G90 также поддерживает 64-мегапиксельную одиночную, 24-мегапиксельную и 16-мегапиксельную поддержку двух камер, возможности трех или четырех камер и запись видео со скоростью 240 кадров в секунду. Неясно, поддерживает ли процессор снимки 64MP без дополнительной обработки.

Включают быструю зарядку Pump Express, поддержку хранилища UFS 2.1, поддержку Bluetooth 5, Wi-Fi 5 и 2,520 x 1080 дисплеев. MediaTek выведет чипсет на рынок довольно скоро, и может стать отличным конкурентом Snapdragon 730G.