MediaTek представила процессор Dimensity 7200

Сегодня официально представили новый мобильный процессор MediaTek Dimensity 7200, который, как оказалось, обладает внушительной производительностью и предоставляет достаточно возможностей за весьма привлекательную цену. Собственно, на этом производитель и делает акцент — пользователь может на базе этого чипа получить достаточно производительное устройство, которое будет отставать от флагманов буквально на очень незначительные значения, но при этом смартфон среднего класса будут продавать за 400 долларов, а флагман — за 1000 долларов и дороже. Безусловно, пока что реальных тестов производительности чипа никто не показал, потому что процессор только-только представили и говорить о реальной мощности в видеоиграх, бенчмарках или прочих сценариях использования рано.

С другой стороны, нужно понимать, что для MediaTek это настоящая золотая жила, потому что конкурировать на рынке флагманов компания не сможет при всём желании — у Qualcomm сейчас наилучшие процессоры из всего, что только есть. Соответственно, чтобы выжить, производителю пришлось сделать акцент на среднем классе и доступных устройствах — здесь у Qualcomm нет такой безумной доминации и говорить о конкуренции уже можно. Так что MediaTek Dimensity 7200 является крайне привлекательным решением с поддержкой датчиков изображения высокого разрешения, высокой производительностью в играх и не только, а также в области фотографии и съёмки видео. Настоятельно рекомендуем подождать первые смартфоны на этом чипе.