MediaTek представила процессор Dimensity 9300+

Сегодня компания MediaTek представила новый процессор Dimensity 9300+ — свежий флагманский чип, который получил ряд улучшений по сравнению с оригинальным процессором. Например, теперь он оснащён основным производительным ядром Cortex-X4 с тактовой частотой до 3,4 ГГц — у Dimensity 9300 самое производительное ядро работало на тактовой частоте 3,25 ГГц. Также стоит отметить, что новый чип изготовлен на третьем поколении технологического процесса 4 нм от TSMC и оснащён тем же графическим процессором Immortalis-G720 с аппаратной трассировкой лучей. В компании отметили, что обновленный процессор обещает повышение производительности на 10% в задачах искусственного интеллекта и при этом поддерживает новую технологию MediaTek NeuroPilot Speculative Decode Acceleration.

Соответственно, Dimensity 9300+ способен локально выполнять действия с большими языковыми моделями с 7 миллиардами параметров со скоростью 22 токена в секунду. Кроме того, данный модуль поддерживает большие языковые модели 01.AI Yi-Nano, Alibaba Cloud Qwen, Baichuan AI, ERNIE-3.5-SE, Google Gemini Nano и Llama 2 с Llama 3. Также компания MediaTek добавила свою технологию MediaTek Adaptive Gaming Technology для улучшенной энергоэффективности в поддерживаемых игровых проектах и Network Observation System для оптимизированного параллельного использования Wi-Fi/сотовой связи с экономией энергии до 10%. Крайне интересный процессор, который вскоре отправится в релиз.
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