MediaTek представила процессор Dimensity 9400

Сегодня компания MediaTek официально анонсировала свой новый флагманский процессор Dimensity 9400, который предлагает действительно производительный кластер ядер и усовершенствованный графический блок. Собственно, архитектура центрального процессора, как и говорили инсайдеры, представляет собой конфигурацию 1+3+4. Основное ядро — Cortex-X925, оно работает на достаточно высокой тактовой в 3,63 ГГц. Дополнительно имеются три ядра Cortex-X4 с максимальной частотой 3,3 ГГц, которые в прошлом году считались наиболее производительными решениями на мобильном рынке. Ещё для повышения эффективности предусмотрены четыре ядра Cortex-A720 с частотой 2,4 ГГц. По данным MediaTek, новый процессор Dimensity 9400 предлагает безумный прирост производительности — 35% и 28% в однопоточном и многоядерном тестах соответственно.

Также в состав системы на кристалле вошёл графический процессор Immortalis-G925, анонсированный ранее в этом году, который работает на тактовой частоте 1612 МГц и предоставляет, по словам производителя, прирост производительности в 41%, более быструю трассировку лучей и экономию энергии на уровне 40% (по сравнению с предыдущим поколением графических ускорителей этого производителя). Задачи по обработке ИИ выполняет нейросетевой процессор NPU 890, который должен потреблять на 35% меньше энергии, чем его предшественник. Стоимость чипа при этом не сообщили, но она, безусловно, будет крайне высокой.