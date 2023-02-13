MediaTek представила процессор Helio G36

В последнее время на рынке флагманских мобильных процессоров наблюдается абсолютное доминирование со стороны компании Qualcomm, которая из года в год выпускает всё более и более производительные решения. И хотя нам очень хотелось бы увидеть хотя бы какую-то конкуренцию в этом направлении, к сожалению, это просто невозможно на текущий момент, потому что у конкурентов противопоставить нечего. Зато конкуренты отлично работают над средним классом, постепенно выпуская всё более и более интересные решения, например, процессор MediaTek Helio G36, который сегодня был официально представлен. Хорошая новость в том, что это условно доступный процессор, который от более дорогой модели MediaTek Helio G37 отличается исключительно частотой.

И частота ниже в данном случае всего на 100 МГц, то есть назвать это значительным недостатком проблематично — на самом деле если не учитывать пиковую нагрузку, никаких проблем с данным процессором быть не может. При этом MediaTek Helio G36 построен по современному технологическому процессу, он поддерживает камеры до 50 Мп и в целом может похвастаться неплохими характеристиками в процессе работы в играх или приложениях. На базе нового процессора планируют выпускать смартфоны среднего и начального уровня, способные удовлетворить запросы аудитории, и нам кажется, что такие смартфоны будут пользоваться спросом. Они на самом деле достаточно мощные и при этом будут продаваться гораздо дешевле флагманов.
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