MediaTek представит Dimensity 9400 уже в этом году

Если верить информации инсайдеров, новый процессор Dimensity 9400 от MediaTek должен быть анонсирован уже в этом году, и похоже, что MediaTek планирует вести борьбу с Snapdragon 8 Gen 4 в плане производительности своего флагманского процессора нового поколения. Согласно информации от Digital Chat Station, в MediaTek Dimensity 9400 не будет использоваться никаких маленьких или энергоэффективных ядер. Вместо этого будут использоваться ядра Cortex-X5, Cortex-X4 и Cortex-A7xx. Вероятно, конфигурация будет состоять из одного ядра Cortex-X5, трёх ядер Cortex-X4 и четырёх ядер Cortex-A7xxx, что сделает процессор очень привлекательным в плане производительности.

Если эта информация верна, то Dimensity 9400 станет одним из самых мощных процессоров на рынке. Однако у компании могут возникнуть проблемы в виде возможного перегрева, потому что такие ядра выделяют массу тепла и не могут долго держать высокую производительность. Кроме того, процессор также столкнётся с множеством проблем от самого Snapdragon 8 Gen 4, который будет выпущен раньше и сможет завоевать аудиторию пользователей, пока конкурент находится в процессе производства. Помимо этого, источник также говорит о том, что компания собирается выпустить Dimensity 9300+, который должен обеспечить более высокую производительность, чем его предшественник. К сожалению, на данный момент доступно не так уж много подробностей о данном чипе — больше деталей появится в ближайшем будущем.
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