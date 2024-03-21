MediaTek представит Dimensity 9400 уже в этом году

Если эта информация верна, то Dimensity 9400 станет одним из самых мощных процессоров на рынке. Однако у компании могут возникнуть проблемы в виде возможного перегрева, потому что такие ядра выделяют массу тепла и не могут долго держать высокую производительность. Кроме того, процессор также столкнётся с множеством проблем от самого Snapdragon 8 Gen 4, который будет выпущен раньше и сможет завоевать аудиторию пользователей, пока конкурент находится в процессе производства. Помимо этого, источник также говорит о том, что компания собирается выпустить Dimensity 9300+, который должен обеспечить более высокую производительность, чем его предшественник. К сожалению, на данный момент доступно не так уж много подробностей о данном чипе — больше деталей появится в ближайшем будущем.