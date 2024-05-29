MediaTek представит чип Dimensity 9400 с ядром Cortex-X5

Сегодня появилась официальная информация о том, что компания MediaTek представит свой новый флагманский процессор под названием Dimensity 9400 в четвёртом квартале этого года, то есть у компании осталось примерно полгода на то, чтобы показать аудитории новый процессор топового уровня. Более того, сегодня появились новые слухи характеристиках новой системы на кристалле, которые явно заинтересуют потенциальных покупателей смартфонов на базе этого чипа. Дело в том, что анонимный источник сообщил информационному изданию Digital Chat Station, что Dimensity 9400 получит номер модели MT6991 и будет использовать второй поколение 3-нм техпроцесса от компании TSMC, который называется N3E и обещает снижение энергопотребления до 34% в сравнении с текущим флагманом производителя.

Кроме того, если верить информации инсайдеров, процессор Dimensity 9400 сохранит архитектуру с большими ядрами, которую уже использовали в прошлом поколении системы на кристалле, включая производительное ядро Cortex-X5, которое тестируется на данный момент на тактовой частоте 3,4 ГГц. Ожидается, что частота может быть даже повышена к моменту официального запуска чипа, так как сейчас на тестах у компании инженерный образец чипа. Вместе с главным производительным ядром в кластере будет установлено три ядра Cortex-X4 и четыре ядра Cortex-A720. За счёт этого производитель планирует существенно повысить производительность процессора, чтобы состязаться с Qualcomm.
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