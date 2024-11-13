MediaTek продала больше всего мобильных процессоров

Да, несмотря на то, что процессор Dimensity 9400 от MediaTek был выпущен только в четвёртом квартале этого года, компания достигла огромного успеха в третьем квартале 2024 года, отправив на рынок примерно 119 миллионов мобильных процессоров и заработав 26 миллиардов за этот период. Однако как количество поставок, так и доходы производителя всё же снизились по сравнению с аналогичным кварталом прошлого года. Qualcomm же показала лучшие результаты, продав 76 миллионов процессоров, но при этом зафиксировав доход в 38 миллиардов долларов. Вероятно, MediaTek сосредоточена на поставках для более доступных смартфонов, что может указывать на готовность компании жертвовать доходностью ради получения большего количества заказов. И это в целом тоже вполне рабочая стратегия развития бизнеса.