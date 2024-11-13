MediaTek продала больше всего мобильных процессоров

Исследовательская фирма Canalys сегодня опубликовала последние данные о мировом рынке процессоров для смартфонов за третий квартал 2024 года, демонстрирующие успехи различных производителей в определённых областях. Например, по общему количеству поставок процессоров в этом квартале компания MediaTek значительно опередила своих конкурентов, однако большее количество поставок не обязательно означает больше доходов — лидером по доходности стала Apple (которая на самом деле не продаёт процессоры, а использует их в составе своих же смартфонов). В то же время, компанию с наибольшими темпами роста представляет подразделение HiSilicon от Huawei.

Да, несмотря на то, что процессор Dimensity 9400 от MediaTek был выпущен только в четвёртом квартале этого года, компания достигла огромного успеха в третьем квартале 2024 года, отправив на рынок примерно 119 миллионов мобильных процессоров и заработав 26 миллиардов за этот период. Однако как количество поставок, так и доходы производителя всё же снизились по сравнению с аналогичным кварталом прошлого года. Qualcomm же показала лучшие результаты, продав 76 миллионов процессоров, но при этом зафиксировав доход в 38 миллиардов долларов. Вероятно, MediaTek сосредоточена на поставках для более доступных смартфонов, что может указывать на готовность компании жертвовать доходностью ради получения большего количества заказов. И это в целом тоже вполне рабочая стратегия развития бизнеса.