MediaTek увеличит продажи процессоров на 50%

Сегодня от представителей компании MediaTek поступила достаточно интересная информация о том, что производитель в текущем году планирует увеличить поставки своих процессоров на 50%. Это достаточно смелое заявление, особенно если учитывать, что у производителя и так достаточно высокий уровень продаж. На текущий момент MediaTek является лидером в сегменте доступных смартфонов и устройств среднего класса, что позводяет компании выпускать очень много готовой продукции по вполне разумной цене. Но теперь производитель делает ставку в том числе на более производительных процессорах флагманского уровня, которые будут приносить больше прибыли. Именно в этом направлении компания хочет наращивать производство, что вполне логично.

Дело в том, что флагманские процессоры являются товаром с высокой надбавочной стоимостью. Это значит, что расходы на производство такого процессора примерно сопоставимы с расходами на изготовление процессора начального уровня, но при этом зарабаотать на топовом чипе можно гораздо больше. Конечно, есть ещё тонкости с разработкой, исследованиями и прочими мелкими моментами, но всё равно флагманский сегмент обычно приносит куда больше денег, чем сегмент бюджетных чипов. И в MediaTek приняли решение нарастить производство в этом направлении, дабы предоставить пользователям больше продукции и покорить ещё больше смартфонов на рынке. Это на самом деле отличные новости, так как Qualcomm сейчас занимает слишком уж много пространства.