MediaTek увеличит продажи процессоров на 50%

Дело в том, что флагманские процессоры являются товаром с высокой надбавочной стоимостью. Это значит, что расходы на производство такого процессора примерно сопоставимы с расходами на изготовление процессора начального уровня, но при этом зарабаотать на топовом чипе можно гораздо больше. Конечно, есть ещё тонкости с разработкой, исследованиями и прочими мелкими моментами, но всё равно флагманский сегмент обычно приносит куда больше денег, чем сегмент бюджетных чипов. И в MediaTek приняли решение нарастить производство в этом направлении, дабы предоставить пользователям больше продукции и покорить ещё больше смартфонов на рынке. Это на самом деле отличные новости, так как Qualcomm сейчас занимает слишком уж много пространства.